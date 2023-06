Euro de basket dames - Les Belgian Cats battent la France et rejoignent l'Espagne en finale

Les Belgian Cats, qui avaient sorti la Serbie, tenante du titre, en quarts de finale, disputeront dimanche leur toute première finale dans une compétition majeure face à l'Espagne, qui a battu la Hongrie 69-60 dans l'autre demi-finale. Titrée à quatre reprises (1993, 2013, 2017, 2019), l'Espagne, qui avait éliminé les Belgian Cats en demi-finales de l'Euro 2017 et du Mondial 2018, retrouve la finale après son échec de 2021 où, éliminée en quarts de finale puis en match de classement, elle avait manqué la Coupe du monde 2022. Il s'agira de la 4e finale en six ans pour les joueuses de Miguel Mendez, l'ancien coach d'Emma Meesseman à Ekaterinbourg. Médaillée de bronze à cinq reprises dans un Euro (2001, 2003, 2005, 2009, 2015), l'Espagne avait aussi été finaliste en 2007. Les Belgian Cats ont pour leur part ramené la médaille de bronze de l'Euro en 2017 et 2021, terminant 5e en 2019. Les Belges ont aussi pris la 4e place du Mondial en 2018 et la 5e en 2022. Pour leur première expérience olympique, les Belgian Cats s'étaient classées 7e des Jeux de Tokyo en 2021. (Belga)