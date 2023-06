Euro de basket dames - L'Espagne en finale contre la Belgique ou la France

Les Espagnoles, emmenées par Alba Torrens auteure de 27 des 69 points de son équipe, ont disposé en demi-finales de la Hongrie, invitée surprise dans ce dernier carré, sur le score de 69 à 60. Si Maria Conde (épaule) n'a pa joué, Maite Cazorla (6 assists) et Paula Ginzo ont ajouté 16 et 10 points pour une formation espagnole poussée dans ses retranchements par la Hongrie où Agnes Studer (5 rebonds, 5 assists) et Cyesha Goree ont terminé avec respectivement 13 et 12 unités. Reka Lelik, qui jouait à Castors Braine la saison dernière, a inscrit 4 points. Titrée à quatre reprises (1993, 2013, 2017, 2019), l'Espagne retrouve la finale après son échec de 2021 où, éliminée en quarts de finale puis en match de classement, elle avait manqué la Coupe du monde 2022. Il s'agira de la 4e finale en six ans pour les joueuses de Miguel Mendez, l'ancien coach d'Emma Meesseman à Ekaterinbourg. Médaillée de bronze à cinq reprises dans un Euro (2001, 2003, 2005, 2009, 2015), l'Espagne avait aussi été finaliste en 2007. Le deuxième finaliste sera désigné à l'issue de la seconde demi-finale entre les Belgian Cats et la France (20h45). La Hongrie tentera elle de monter malgré tout sur le podium dimanche pour essayer d'ajouter une 6e médaille de bronze à son palmarès après 1952, 1983, 1985, 1987 et 1991, elle qui a été vice-championne d'Europe à deux reprises en 1950 et 1956. Elle n'était plus parvenue dans le dernier carré européen depuis 1997. (Belga)