Euro de basket dames - Tomas Van Den Spiegel co-opté au comité exécutif de la FIBA Europe

Le président de l'ULEB (l'Union des ligues européennes de basket), 44 ans, a participé vendredi à Ljubljana en marge de l'Euro de basket féminin à une première réunion en compagnie des membres élus pour un nouveau mandat 2023-2027 et présidée par Jorge Garbajosa, 45 ans, promu président. L'Espagnol, ancien joueur de NBA, avait reçu la préférence sur le président de la fédération française de basket, Jean-Pierre Siutat, le 21 mai dernier. Ancien basketteur, Tomas Van den Spiegel ajoute encore une casquette à sa collection lui qui est notamment depuis 2018 CEO de Flanders Classics, l'organisateur de six classiques cyclistes flamandes, dont le Tour des Flandres, et qui va entrer au conseil d'administration du club de football d'Anderlecht. Élu au conseil d'administration de la FIBA Europe le mois dernier, Stefan Garaleas, secrétaire de Basketball Belgium, la fédération belge de basket, est confirmé dans ses fonctions au sein de la commission des finances dont il est le vice-président depuis 8 ans. Manager des Belgian Cats et secrétaire de Basketbal Vlaanderen, Koen Umans est lui dans la commission du basket féminin. La réunion vendredi dans la capitale de la Slovénie a été ouverte par le président de l'UEFA, l'Union européenne des associations de football, le Slovène Aleksander Ceferin. Au cours de cette réunion, les vice-présidents, membres des commissions et des différents groupes de travail ont été approuvés. Trois vice-présidents vont ainsi siéger au comité exécutif (composé de 11 membres) avec Tomas Van den Spiegel: le Slovène Matej Erjavec, la Roumaine Carmen Tocala (présidente aussi de la commission féminine) et l'Islandais Hannes Jonsson. (Belga)