Euro U21 2023 - Jacky Mathijssen regrette les occasions manquées

"La Géorgie a été très efficace, avec leurs quelques occasions, ils ont marqué deux fois", a résumé le sélectionneur des Diablotins. "L'équipe belge n'a pas profité de ses bonnes phases. Nous pouvions en marquer cinq... De telles choses arrivent dans le football et c'est ce qui est arrivé ce soir." "Même après le premier but géorgien, j'ai encore vu dix bonnes minutes", a analysé Mathijssen. "Nous étions encore en contrôle. Je n'ai pas vu de grandes différences, peut-être l'atmosphère dans le stade qui a changé." Mathijssen avait "le sentiment de contrôler le match. En première période, nous avions bien fait des tâches et jouions facilement. En seconde période, la fatigue ou les circonstances et peut-être la pression supplémentaire à la fin ont joué un rôle." "Il y a bien sûr des choses que nous n'avons pas réussies, mais ce sont des jeunes qui ont la volonté, qui veulent aller plus loin, qui restent combattifs... Il y a des leçons à tirer de ce match", a ajouté le sélectionneur. La Géorgie reste en tête du groupe avec 4 points. Avec 2 points, comme les Pays-Bas, la Belgique garde son sort entre ses mains avant la dernière journée, où elle affrontera le Portugal (1 point). "C'est clair. Mais le Portugal doit gagner aussi. On y pensera à partir de demain, je crois que la déception est encore trop grande pour penser à cela maintenant", a conclu le sélectionneur. (Belga)