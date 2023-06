Invasion de l'Ukraine - Rébellion en Russie: la région de Rostov appelle la population à ne pas sortir

"Les forces de l'ordre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des habitants de la région. Je demande à tous de garder le calme et de ne pas sortir de la maison sauf nécessité", a écrit Vassili Goloubev sur Telegram. Le chef de Wagner, qui dit avoir 25.000 hommes, avait un peu plus tôt affirmé dans un message audio que ces forces étaient entrées en Russie depuis l'Ukraine où elles étaient déployées et qu'elles étaient entrées dans la ville de Rostov. Le gouverneur de la région russe de Lipetsk, à 420 km au sud de Moscou, a aussi annoncé "des mesures de sécurité renforcées". "Une attention particulière sera accordée (à la protection) des infrastructures critiques", a écrit sur Telegram Igor Artamonov, appelant la population à "garder le calme" et à renoncer aux voyages vers le sud, en direction des régions russes frontalières de l'Ukraine. Plus tôt, l'agence d'État Tass avait elle fait état de mesures de sécurité renforcées à Moscou. Evguéni Prigojine a dit vouloir écarter le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valéri Guérassimov après les avoir accusés d'avoir fait bombarder ses troupes et d'avoir sacrifié des dizaines de milliers d'hommes en Ukraine. "On continue, on ira jusqu'au bout", a dit Evguéni Prigojine, "nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route". Il a aussi affirmé que Wagner avait abattu un hélicoptère militaire russe. (Belga)