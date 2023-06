Jeux Européens - Adrien Rassenfosse "extrêmement déçu" après sa sortie prématurée en tennis de table

"Je n'ai pas réussi à atteindre mon vrai niveau, et je n'ai pas su le mettre sous pression", a regretté Rassenfosse auprès de Belga. "Je pense que je peux en tirer beaucoup de leçons." Rassenfosse est apparu confiant à la table de l'Hutnik Arena, après avoir arraché la qualification pour le tableau final au bout d'une bataille contre le Hongrois Adam Szudi (ITTF 209). "C'était une belle victoire, j'étais prêt pour aujourd'hui. Mais c'était un adversaire d'un autre calibre, que j'avais déjà affronté une fois il n'y a pas longtemps. C'est dommage de ne pas avoir fait mieux." En mai dernier, Karlsson avait éliminé Adrien Rassenfosse des Mondiaux de tennis de table au deuxième tour (4-1). À seulement 20 ans, le Liégeois a l'avenir devant lui. Il espère déjà participer aux Jeux Olympiques de Paris, l'année prochaine. "C'est un objectif d'y être. Je suis sur une pente ascendante et j'y crois", a-t-il confié. "Et à Los Angeles (en 2028, ndlr) et aux Jeux suivants, je veux vraiment aller chercher un résultat." (Belga)