Jeux Européens - Cédric Nuytinck remonte trois sets pour accrocher les 1/8es de finale en tennis de table

Au prochain tour, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Croate Andrej Gacina (ITTF 27) et le Slovène Deni Kozul (ITTF 134). Nuytinck cherchera à atteindre, comme en 2019 pour sa première participation aux Jeux Européens à Minsk, les quarts de finale. Lors de son unique match du tour préliminaire, Cédric Nuytinck avait écarté le Luxembourgeois Eric Glod (ITTF 204) en quatre sets et seulement 23 minutes. Plus tard dans la journée, Adrien Rassenfosse (ITTF 94) s'illustrera également au premier tour du tableau final dans l'Hutnik Arena. Il affrontera le Suédois Kristian Karlsson (ITTF 21). Nathalie Marchetti et Margo Degraef ont quant à elles été éliminées au tour préliminaire dans le tableau individuel féminin. La semaine prochaine se dérouleront les compétitions par équipe en tennis de table. (Belga)