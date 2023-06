Jeux Européens - Le pongiste Adrien Rassenfosse écarté du tableau final par le Suédois Kristian Karlsson

Au tour préliminaire, le Liégeois avait disposé du Hongrois Adam Szudi (ITTF 209) sur le score de 4-3 (11-7, 11-13, 11-7, 9-11, 10-12, 11-8, 11-7). Sa course s'arrête donc prématurément, après seulement deux matches en Pologne. Au prochain tour, Karlsson affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Portugais Marcos Freitas (ITTF 60) et le Croate Tomislav Pucar (ITTF 36). Dans la matinée, Cédric Nuytinck (ITTF 121) a obtenu sa place en huitièmes de finale après une formidable remontée contre le Portugais Joao Pedro Geraldo (ITTF 37). Mené de trois sets, le pongiste s'est repris pour arracher la victoire 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 et 11-7 en 53 minutes. Nathalie Marchetti et Margo Degraef ont quant à elles été éliminées au tour préliminaire dans le tableau individuel féminin. La semaine prochaine se dérouleront les compétitions par équipe en tennis de table, avec Martin Allegro et Florent Lambiet (Belga)