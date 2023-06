Jeux Européens - Les équipes belges de rugby à sept rêvent d'un ticket olympique

Cependant, la tâche n'est pas évidente, car seul le vainqueur de chaque tournoi à 12 nations obtient une qualification pour Paris 2024. Les 2e et 3e auront une deuxième chance lors d'un autre tournoi de qualification au début de l'année 2024. Les Belges sont répartis dans le groupe B avec la République Tchèque, la Géorgie et l'Espagne. Ils joueront contre ces derniers dimanche. Selon Gillian Bennoy, l'un des 13 internationaux sélectionnés, la qualification est "réalisable mais difficile". "Les Irlandais sont les favoris. Ils participent aux World Series depuis des années, compétition à laquelle participent les 16 meilleurs pays du monde. En dessous, il y a environ cinq pays, dont la Belgique, qui ont des niveaux similaires. Comme leurs homologues masculins, l'équipe féminine affrontera l'Espagne (lundi) en phase de groupe, ainsi que la Suède et la Roumanie (dimanche). L'ambition est d'atteindre les trois premières places. "En théorie, les Anglaises devraient prendre la première place. Elles travaillent de manière professionnelle depuis des années et ont beaucoup d'expérience dans les World Series", a déclaré Nele Pien, internationale depuis 2012 et l'un des piliers de l'équipe. "Pour la deuxième et la troisième place, je pense que ça va se jouer entre la Pologne, l'Espagne et la Belgique. Nous avons perdu contre ces deux pays la semaine dernière (dans les Europe Championship Series, ndlr) mais ce n'étaient pas nos meilleurs matchs." (Belga)