Jeux Européens - Les Lions 3x3 battent l'Autriche et se qualifient pour la demi-finale

Vervoort était le meilleur scoreur des Belges avec 15 points au compteur et il s'est chargé de planter le panier final pour qualifier son équipe. Donkor et De Valck ont ??chacun marqué 3 points. Les Belges, sans remplaçant en raison de la blessure de Caspar Augustijnen, disputeront les demi-finales à 19h45 contre le vainqueur du match entre la République tchèque et l'Allemagne. La Pologne et la Lettonie, championne olympique, s'affrontent dans l'autre demi-finale. Les résultats des Jeux Européens sont pris en compte pour le classement du basket 3x3 en vue de la qualification en vue des JO de Paris 2024. (Belga)