Ladies European Tour - Leslie Cloots manque son premier tour en Tchéquie

L'Anversoise avait débuté de la meilleure des manières avec un birdie au premier trou, mais elle a finalement rendu une carte 6 au-dessus du par, avec un seul birdie supplémentaire contre quatre bogeys et deux doubles bogeys. Leslie Cloots se trouve désormais à 10 coups de la leader britannique Ana Dawson. Malgré un bogey et un triple bogey, cette dernière a pris la tête grâce à quatre birdies et deux eagles. Elle compte une longueur d'avance sur la Française Celine Herbin, l'Espagnole Ana Pelaez Trivino, la Finnoise Ursula Wikstrom en l'Indienne Diksha Dagar. (Belga)