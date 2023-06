LPGA Tour - L'Irlandaise Leona Maguire prend les commandes du LPGA Championship à l'issue du 2e tour

Maguire, qui avait fini la première journée 2 sous le par, a amélioré sa performance en réussissant un total de cinq birdies contre seulement deux bogeys lors du deuxième tour (-3). Elle a ainsi grimpé de la 5e à la 1re place avec un total de 137 coups et poursuit sur sa lancée après son titre conquis la semaine dernière à la Meijer LPGA Classic, le deuxième de sa carrière sur le circuit LPGA. La joueuse de 28 ans devance d'une longueur la Norvégienne Celine Borgen, la Chinoise Lin Xiyu et l'Anglaise Melissa Reid. Parmi les favorites, l'Australienne Minjee Lee est en embuscade à deux unités (5e) et la Sud-Coréenne N.1 mondiale Ko Jin Young pointe au 8e rang, à 4 coups de Maguire. (Belga)