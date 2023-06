Météo - Le week-end se déroulera sous le soleil

Le ciel restera peu nuageux à serein samedi soir et durant la nuit. Les minima, proches des valeurs de la veille, seront compris entre 10 et 17°C. Dimanche, le temps sera ensoleillé et chaud avec des maxima de 25°C sur les sommets de l'Ardenne à 30 ou 31°C en Basse Belgique. En fin de journée, les champs de nuages élevés et moyens deviendront plus nombreux depuis l'ouest avant l'arrivée d'une faible perturbation durant la nuit. Lundi matin, quelques faibles pluies seront encore possibles localement sur le nord et l'est du territoire. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec sous un ciel changeant. Un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest à nord­-ouest, amènera de l'air maritime plus frais sur nos régions, y limitant les températures à des valeurs comprises entre 20 et 24°C. (Belga)