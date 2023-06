Moto2 - Barry Baltus 16e des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas en Moto2, Lopez en pole

Baltus a réussi le meilleur temps de la Q1 en 1:36.860 devant l'Espagnol Jeremy Alcoba (QJMOTOR Gresini), l'Italien Celestino Vietti (Fantic) et un autre Espagnol, Sergio Garcia (Pons Wegow Los40), qui l'ont rejoint pour disputer la Q2. Baltus, Garcia et Alcoba y ont terminé aux trois derniers rangs, entre la 16e et 18e place, tandis que Vietti a accroché la 9e position, devant le leader italien du championnat du monde, Tony Arbolino (Elf Marc VDS). Devant, c'est Alonso Lopez qui a signé la pole position en 1:36.247, avec le Britannique Jake Dixon (Inder GASGAS Aspar) à seulement 9/1000es, et le Japonais Ai Ogura (IDEMITSU Honda Asia), à 54/1000es. L'Espagnol Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp), le Britannique Sam Lowes (Elf Marc VDS) et l'Espagnol Pedro Acosta (Red Bull KTM) forment la deuxième ligne. Au classement mondial, Barry Baltus compte 20 unités et pointe à la 15e position. Arbolino (139 points), Acosta (124) et Lopez (82) constituent le trio de tête. La course aura lieu dimanche à 12h15, tandis que le Grand Prix de MotoGP démarrera à 14h00. (Belga)