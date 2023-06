Prolongation du nucléaire - "Des avancées conséquentes" enregistrées avec Engie

Le Premier ministre, la ministre de l'Énergie et Engie se sont réunis vendredi et des avancées conséquentes ont été enregistrées, selon le cabinet De Croo. "Les derniers détails d'un accord avec Engie doivent maintenant être bétonnés, avec l'objectif d'atterrir dans les prochains jours", souligne-t-il. Une fois l'accord ficelé, le conseil des ministres restreint devra donner son feu vert. Le gouvernement fédéral et Engie ont déjà conclu un accord de principe en janvier dernier sur la prolongation de l'exploitation des deux réacteurs, mais Engie voulait voir plafonner le coût du démantèlement des centrales nucléaires et de l'élimination des déchets nucléaires. Aucun détail n'a filtré à ce sujet. Engie, de son côté, a confirmé ces avancées significatives, ajoutant que les discussions se poursuivaient de manière intensive dans l'intention de conclure bientôt un accord. (Belga)