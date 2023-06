Rébellion de Wagner - Hadja Lahbib appelle les ressortissants belges sur place à la prudence

"Nous suivons de près la situation impliquant le groupe Wagner et l'armée russe, en collaboration avec nos partenaires européens et internationaux", a-t-elle tweeté samedi. "Nous sommes en contact étroit avec notre ambassade à Moscou", fait-elle savoir, exhortant les citoyens belges de Rostov et des zones voisines à suivre les conseils de voyage des Affaires étrangères et à vérifier les mises à jour. En Russie, Vladimir Poutine s'est dressé samedi contre la "menace mortelle" et le risque de "guerre civile" posés par le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. (Belga)