Sierra Leone: élection présidentielle sous tension

Environ 3,4 millions de personnes sont appelées à choisir entre 13 candidats. Les bureaux ouvriront à 07h00 (locales et GMT, 09h00 HB) et fermeront à 17h00. Cette présidentielle est la revanche de 2018 entre l'ancien militaire à la retraite de 59 ans et son concurrent technocrate Samura Kamara, 72 ans, chef du Congrès de tout le peuple (APC). M. Bio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), l'avait emporté au second tour avec 51,8% des voix. Depuis, M. Bio a eu à gouverner l'un des pays les plus pauvres de la planète, durement touché par le Covid-19 puis la guerre en Ukraine. L'ancienne colonie britannique peinait déjà à se remettre d'une guerre civile sanglante (1991-2002) et de l'épidémie d'Ebola (2014-2016). L'inflation et l'exaspération à l'encontre du gouvernement ont provoqué en août 2022 des émeutes qui ont causé la mort de 27 civils et six policiers. M. Bio s'est fait le champion de l'éducation et des droits des femmes. Il a dit à l'AFP privilégier l'agriculture et réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires au cours d'un second mandat. Son principal adversaire, Samura Kamara, ministre des Finances puis des Affaires étrangères avant l'avènement de M. Bio en 2018, compte restaurer la confiance dans les institutions économiques nationales et attirer les investisseurs étrangers, a-t-il déclaré à l'AFP. Un candidat doit recueillir 55% des votes valables pour être élu au premier tour. Les Sierra-Léonais éliront au même moment leur Parlement et les conseils locaux. Un tiers des candidats devront être des femmes, en vertu d'une nouvelle loi. (Belga)