"Spookware" sacré meilleur jeu vidéo de l'année lors des Belgian Game Awards

Développé par le studio Beeswax et sorti en octobre 2021, "Spookware" comprend une centaine de mini-jeux à l'ambiance railleuse sur le thème de l'horreur. Le jeu a également reçu le prix des meilleurs graphismes. Le jeu d'exploration "Ghost on the Shore" a quant à lui été récompensé par le prix du meilleur scénario. "Please, Touch The Artwork", puzzle mêlant logique et narration poétique, s'est vu félicité pour la meilleure bande-son et élu meilleur jeu "applied". Le prix du meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée est revenu à "Hubris". Les étudiants derrière "9 Months" ont également été salués. Le prix du studio le plus prometteur a été attribué à Godspear Games et celui de meilleur studio de jeu vidéo à Happy Volcano. "You Suck At Parking", seul jeu de course où garer son véhicule est plus important que les compétences de conduite, a ravi le cœur du public. Et enfin, le prix du meilleur jeu axé eSport est allé à "Warhammer 40K : Shootas, Blood & Teef" et celui de la meilleure compétition belge d'eSport à "Elite Series Div 1 LOL (Unlocked)". Les Belgian Game Awards s'inscrivent dans le paysage du jeu vidéo belge depuis 2016 et sont coorganisés par les trois associations sectorielles régionales: Flega pour la Flandre, Walga pour la Wallonie et games.brussels pour Bruxelles. (Belga)