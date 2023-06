Tsitsipas revient sur ses propos à l'encontre de Kyrgios dans la série Breaking Point

Après la sortie de la série, Tsitsipas avait en effet provoqué une vague de haine sur les réseaux sociaux pour avoir déclaré que l'approche du tennis par Kyrgios était "inculte" et qu'il apportait au sport une "attitude de basketteur de la NBA". "J'ai appris que certains avaient mal interprété mes commentaires sur Nick Kyrgios, insinuant du racisme là où il n'y en a pas", s'est défendu le Grec. "Je tiens à souligner que je n'ai aucun préjugé à l'égard de quiconque en raison de ses origines, de son appartenance ethnique ou de ses centres d'intérêt. Je regrette profondément que mes propos aient été mal interprétés ou aient pu offenser, car cela n'a jamais été mon intention. Mes remarques précédentes, concernant Nick Kyrgios, n'avaient pas pour but de miner son intelligence ou ses capacités. Au contraire, j'avais simplement l'intention d'exprimer mon point de vue sur certains aspects de son style de jeu, en établissant des comparaisons avec la passion et l'intensité souvent associées au basket-ball." Les deux hommes s'étaient affrontés au troisième tour de Wimbledon lors d'un match électrique que Tsitsipas avait finalement remporté. Après le message du Grec, Nick Kyrgios a accepté les excuses en publiant un tweet. "C'était une bataille très disputée. Parfois, en tant que joueurs, nous acceptons des conférences de presse sans avoir digéré le match. Je sais qu'au fond de toi, tu aimes mon style de tennis", a-t-il plaisanté. (Belga)