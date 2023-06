Une femme grièvement blessée après avoir été heurtée par un bus à Asse

L'accident s'est déroulé vendredi soir aux alentours de 17h30 à Asse. La jeune femme venait de descendre d'un bus de la société de transports publics flamande De Lijn et traversait la Edingsesteenweg lorsqu'elle a été percutée par un autre bus, occupé à dépasser le bus De Lijn, toujours accosté près du trottoir. "Elle a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital mais son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué le parquet. Le conducteur du bus, un homme de 39 ans, a, lui, été légèrement blessé. "L'homme a présenté un test d'haleine et de salive négatif", a souligné la porte-parole du parquet. Interrogé après l'accident, il n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. Un service d'assistance aux victimes a été mis en place pour les enfants qui se trouvaient dans le bus. D'après les conclusions de l'expert en circulation, le conducteur du bus était autorisé à dépasser à cet endroit et respectait la vitesse maximale autorisée. Il n'y avait pas de passage pour piétons là où a traversé la victime. (Belga)