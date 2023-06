World Triathlon Series - Jelle Geens sur le podium à Montréal, Maarten Van Riel 9e et Claire Michel 20e

En 54:02 au terme de la distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied), le Limbourgeois de 30 ans n'a été devancé que de 15 secondes par l'Australien Matthew Hauser, victorieux en 53:47, devant le Brésilien Manoel Messias (53:58). Marten Van Riel s'est classé 9e et chez les féminines, Claire Michel, seule Belge engagée a terminé 20e. La 5e manche de WTS aura lieu sur distance sprint le 15 juillet à Hambourg. (Belga)