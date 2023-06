WRC - Safari Rally - Ogier résiste à Rovanperä avant l'ultime étape au Kenya, Neuville 9e

Les pistes kényanes ne pardonnent pas. Tous étaient prévenus et pourtant, au moment de se mesurer à ces tracés terreux et rocailleuxs, transformés en véritables bourbiers par la pluie en fin de journée, les mésaventures s'enchaînent. A tel point qu'avant la dernière étape dimanche, seuls deux pilotes sont en lutte, séparés de 16,7 secondes: les Toyota d'Ogier, octuple champion du monde, et de Rovanperä, 22 ans, champion en titre et leader du championnat. Les autres sont relégués à plus de deux minutes, avec d'abord Takamoto Katsuta et Elfyn Evans, deux autres Toyota -filant vers un quadruplé pour cette 7e manche de la saison (sur 13), comme l'an dernier. Depuis son retour au calendrier en 2021, le Kenya gagne la réputation de la manche la plus ardue de l'année. Normal donc que les meilleurs s'imposent ici: Ogier en 2021, Rovanperä en 2022. Dans cette course à élimination,Thierry Neuville (Hyundai) et l'Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford) en ont fait les frais: deuxième et troisième du championnat avant d'atterrir dans la savane, ils sont respectivement distancés de 24 et huit minutes. Neuville, qui avait abandonné vendredi, a néanmoins pu repartir pour grappiller quelques miettes, notamment les points bonus de la Power stage. N'empêche qu'au classement général, Ogier (39 ans) remonterait environ à hauteur de Neuville, Evans et Tänak et pourrait même les dépasser... alors que le Français ne dispute pas tous les rallyes cette saison. Hyundai continue par ailleurs son week-end catastrophe, avec un autre abandon samedi: celui du Finlandais Esapekka Lappi, pour problème mécanique. (Belga)