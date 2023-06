Armée - Une vague de promotions de généraux lundi

Ces nominations font partie d'un vaste jeu de chaises musicales annoncé à la mi-mars à l'issue d'un haut comité d'avancement, réuni sous la présidence de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), qui avait décidé de recommander au Roi la nomination de cinq généraux-majors et d'un amiral de division au grade supérieur de lieutenant-général ou de vice-amiral. Sont ainsi concernés par cette troisième étoile les généraux Frederik Vansina, un aviateur qui quittera le poste de sous-chef d'état-major chargé de la stratégie pour devenir vice-chef de la Défense (V-Chod, soit "numéro deux" des forces armées), Pierre Gérard, jusqu'à récemment commandant de la composante Terre et devenu représentant permanent (Milrep) belge près des Comités militaires de l'Otan et de l'Union européenne, l'inspecteur général Tom Wouters, nommé "officier de projet pour la nouvelle structure de l'état-major de la Défense", Vincent Descheemaeker, qui restera sous-chef d'état-major chargé des opérations et de l'entraînement (Ops&Trg), et enfin Thierry Esser, le chef de cabinet adjoint de la ministre de la Défense, appelé à devenir directeur général des ressources humaines (DG-HR). Quant à l'amiral de division Jan De Beurme, promu lundi au grade de vice-amiral, il quittera dans la foulée mercredi la double fonction de commandant de la Marine et d'adjoint au sein du quartier général maritime belgo-néerlandais (dit "amiral Benelux") installé à Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas), lors d'une cérémonie à Ostende qui marquera aussi la (re)création d'une unité belge de fusiliers-marins. (Belga)