Championnat de Belgique de cyclisme - Julie De Wilde déçue de sa 4e place nationale

"J'étais bien placée dans le dernier kilomètre", a expliqué Julie De Wilde. "Mais je pense que mon équipe a lancé le sprint d'un peu trop loin. "J'ai été coincée et je n'ai pas pu me libérer pour jouer mon sprint. Je n'ai tout simplement pas pu sprinter. J'ai quand même réussi à terminer à la quatrième place, avec la médaille en chocolat, ce qui procure toujours un sentiment amer." L'équipe Fenix-Deceunick, forte de quatre coureuses (De Wilde, Cant, De Baat, Van de Velde) s'est montrée dans la finale du championnat national, quand Sanne Cant a organisé le train pour le sprint, d'un peu trop loin. "Notre équipe a fait un bon championnat", a encore précisé De Wilde. "Mais nous n'avons rien récolté. J'ai été bloquée dans le sprint et je n'ai rien pu faire. Mais nous avons livré une bonne course d'équipe." (Belga)