Championnat de Belgique de cyclisme - Une 4e médaille de bronze pour Jasper Stuyven qui peut "aborder le Tour sereinement"

"Remco Evenepoel a encore montré de quoi il est capable, il était le plus fort et son titre est légitime", a expliqué Jasper Stuyven. "Quand Remco Evenepoel a accéléré, j'ai commis l'erreur d'être derrière Dries Devenyns. Je pense qu'il fallait réagir très vite et j'espérais que ça vienne aussi de gars comme Stan Dewulf et Tiesj Benoot. Mais ils n'ont pas réagi. Les coureurs de Lotto-Dstny avaient Segaert à l'avant avec Evenepoel ils n'ont donc pas roulé pour réduire l'écart, j'étais donc piégé" Jasper Stuyven a reconnu que la course a été très dure en raison des conditions météo. "La chaleur a joué un rôle dans ce championnat, les boucles successives du Mont Kemmel et du Monteberg début de course ont usé les organismes. Dans ces conditions, je ne voyais pas un sprint avec un gros groupe à l'arrivée. Je termine donc troisième mais je suis content de mon résultat, après un bon Tour de Belgique. C'est encourageant pour le Tour de France que je peux aborder sereinement". (Belga)