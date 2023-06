Championnats de Belgique de cyclisme - Alec Segaert: "Terminer deuxième derrière Remco Evenepoel est un très beau résultat"

"Terminer deuxième est toujours un peu dommage mais terminer deuxième derrière Remco Evenepoel est un très beau résultat que je n'aurais jamais espéré réaliser", a expliqué Alec Segaert. "Cette course était la plus longue de ma carrière, je n'avais jamais roulé aussi longtemps sur le vélo", a expliqué le néo-pro de 20 ans de l'équipe Lotto-Dstny. "Cela peut donc expliquer le fait que je manquais d'explosivité pour le sprint. Pourtant, je me trouvais dans la situation idéale en étant dans la roue d'Evenepoel, mais il était le plus fort". Alec Segaert vise déjà le prochain objectif de sa saison, le championnat du monde U23 à Glasgow, en août. "Je pars d'abord en stage d'altitude avec mon équipe ensuite je disputerai le Tour d'Alsace U23, qui sera une excellente préparation en vue du Mondial des espoirs qui est mon grand objectif". Avant les championnats nationaux de contre-la-montre et sur route, Alec Segaert, qui avait grandi dans les rangs de Lotto-Dstny U23 avant de monter dans le groupe pro en 2023, avait porté le maillot rose de leader du Giro U23 après son succès dans la première étape. (Belga)