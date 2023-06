Championnats de Belgique de cyclisme - Un plateau de sprinteurs chez les messieurs, Kopecky seule contre toutes chez les dames

Dans l'équipe Soudal-Quick Step de Merlier se trouvent d'autres favoris, si la course ne venait pas à se conclure par un sprint. Remco Evenepoel pourrait surprendre après sa déception sur le contre-la-montre et Yves Lampaert, vainqueur en 2018, aura à cœur de s'illustrer dans sa région. En face, le polyvalent Wout van Aert (Jumbo-Visma) tentera de réussir un doublé après son triomphe, jeudi, sur l'exercice chronométré. Gerben Thijssen cherchera à renverser la hiérarchie et conquérir avec l'aide d'Intermarché-Circus-Wanty sa première couronne nationale chez les élites, après son titre U23 en 2018. Arnaud De Lie sera au service de l'équipe Lotto Dstny et de Milan Menten, probable leader du large groupe de 17 coureurs, tandis que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) ne bénéficiera du soutien que du seul Cian Uijtdebroeks. En forme cette saison, Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) espérera se mêler à la lutte entre grands favoris. Chez les dames, Lotte Kopecky sera l'ultime favorite à la succession de Kim de Baat. Malgré une chute, la coureuse de 27 ans s'est offerte son 5e titre national consécutif dans le contre-la-montre, jeudi. Elle voudra, comme en 2020 et en 2021, réussir le doublé en conquérant le titre sur la course en ligne. Kopecky sera néanmoins seule sous la tunique SD-Worx, face à ses concurrentes mieux soutenues, notamment chez AG Insurance-Soudal Quick Step et Fenix-Deceuninck. (Belga)