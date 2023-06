Coupe du monde de BMX - Triple fracture de la colonne vertébrale pour l'ancienne championne d'Europe Elke Vanhoof

Impliquée dans une chute pendant la course des quarts de finale, l'athlète olympique s'est cassé trois des cinq vertèbres lombaires (L1, L2 et L3). "J'ai très mal mais ma famille prend bien soin de moi", a expliqué Vanhoof sur les réseaux sociaux. "Je prends le temps dont mon corps a besoin pour se remettre, mais j'espère vite pouvoir remonter sur mon vélo." La native de Mol, aujourd'hui âgée de 31 ans, est une ancienne championne d'Europe (2015) qui a défendu les couleurs de la Belgique aux Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo. (Belga)