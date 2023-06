Des centaines de milliers de pèlerins au premier jour du hajj à La Mecque

Plus de deux millions de pèlerins, venus de 160 pays, sont attendus cette année dans la ville la plus sacrée de l'islam, dans l'ouest du royaume, après trois ans de limitation du nombre de participants en raison de la crise sanitaire. Au cœur de la Grande Mosquée de La Mecque, les fidèles ont commencé samedi à effectuer le "tawaf", soit les circonvolutions autour de la Kaaba, une grande structure cubique drapée d'un tissu noir brodé d'or, vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour la prière. "Ce sont les plus beaux jours de ma vie", a déclaré Saïd Abdel Azim, un retraité égyptien de 65 ans. Ce voyage, pour lequel il dit avoir économisé pendant 20 ans, est "un rêve devenu réalité". Un des cinq piliers de l'islam, le hajj doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens. Il consiste en une série de rites religieux accomplis pendant plusieurs jours dans la ville sainte et ses environs. Les pèlerins se rendront dimanche soir à Mina, à environ cinq kilomètres de la Grande Mosquée, avant le rite principal au Mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. (Belga)