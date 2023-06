Euro de basket dames - La France bat la Hongrie et termine à la 3e place

Les Françaises ont battu la Hongrie 82 à 68 dans le match pour la troisième place avec notamment une 7e médaille à l'Euro à titre personnel pour Sandrine Gruda, 36 ans dimanche. Titrée à deux reprises (2001 et 2009), sept fois médaillée d'argent, la France monte sur la 3e marche du podium pour la deuxième fois après 2011, elle qui avait déclaré avant l'Euro vouloir "l'or et rien d'autre". Vice-championne d'Europe des cinq dernières éditions, Valérie Garnier avait été remplacée au poste de coach par Jean-Aimé Toupane pour conquérir le titre à un an des Jeux Olympiques de Paris. Pari manqué pour l'équipe de France battue 67 à 63 la veille par la Belgique en demi-finales. La Hongrie prend la quatrième place après avoir retrouvé le dernier carré d'un Euro pour la première fois depuis 1997. Les Hongroises manquent cependant l'occasion d'ajouter une 6e médaille de bronze à leur palmarès après 1952, 1983, 1985, 1987 et 1991, elle qui a été vice-championne d'Europe à deux reprises en 1950 et 1956. A 20h00, les Belgian Cats affrontent l'Espagne pour la première finale du basket belge dans une compétition majeure. Plus tôt dans l'après-midi, la Serbie, tenante du titre, éliminée par les Belges en quarts de finale jeudi, a battu l'Allemagne (78-62) pour la 5e place. (Belga)