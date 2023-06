Euro de basket dames - Pour Julie Allemand, ce fut "un Euro de rêve, on ne réalise pas"

"C'est énorme, on ne réalise pas. On a les larmes qui viennent, on ne comprend pas. On se dit est-ce que vraiment on l'a fait ? Alors que quand on voit le match, jamais on n'aurait pu penser qu'on allait gagner l'or aujourd'hui". Dans le dur en effet en première mi-temps, les Belges ont trouvé les ressources en seconde période. "C'était dur et on subissait. On n'arrivait pas à passer devant, puis il y a une défense, un panier raté côté espagnol, une perte de balle de l'autre côté, une transition offensive de notre côté ou un trois points. Toutes des petites choses qui ont fait que nous étions toujours dans le match. Et on a réussi à passer devant. C'est juste incroyable, parce qu'il y a des moments où je n'y croyais plus. La victoire, elle est mentale. On n'a jamais voulu lâcher en fait. Même si c'était dur, pour ne pas avoir de regrets. Si le match s'était arrêté à la mi-temps, on aurait eu des regrets. C'est ce que l'on s'est dit dans le vestiaire. On devait tout donner. On s'est un peu réveillé en deuxième mi-temps. On a montré un autre visage et le public nous a vraiment aidé. C'est magnifique, parce qu'on le mérite plus que n'importe qui d'autres. Depuis le début du tournoi, on joue un super basket et on a joué contre les meilleures équipes. Mais on l'a fait et c'est qui rend encore plus beau la médaille d'or. C'est un Euro de rêve parce que ça demande du travail, ça demande énormément de sacrifices. On est tombé beaucoup de fois et ça a été très dur. On ne comprenait pas: pourquoi ce n'est pas pour nous ? Et aujourd'hui, je comprends pourquoi on est passé par là et c'est ça un sportif de haut niveau, c'est passer par des moments difficiles pour revenir plus fort. Et je veux bien encore tomber pour vivre des moments pareils." (Belga)