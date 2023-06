Euro de basket dames - Une finale historique pour les Belgian Cats face à l'Espagne ce soir

Dans la capitale slovène, la Belgique est déjà assurée d'ajouter une troisième médaille à son palmarès après deux médailles de bronze en 2017 et 2021. L'or ou l'argent viendra récompenser le parcours exceptionnel d'une génération dorée arrivée à pleine maturité. Emma Meesseman, en mode MVP, Julie Allemand, meilleure passeuse, Julie Vanloo, Kyara Linskens et Antonia Delaere composent un cinq majeur "fantastique" et le jeu proposé par les Belges est loué par les observateurs. Beaucoup de ceux-ci considéraient ce Belgique-France de samedi comme une finale avant la lettre. Ce serait faire injure à l'Espagne, en reconstruction, qui revient en finale après ses titres en 2017 et 2019. Si les Belges de Rachid Meziane ont écarté la France en demi-finales (67-63) au bout d'un intense duel physique, l'Espagne a puisé aussi dans ses réserves pour écarter la Hongrie (69-60). En bronze à l'Euro 2017, 4e de la Coupe du monde 2018, 5e de l'Euro 2019, 3e de l'Euro 2021, 7e des JO de Tokyo et 5e de la Coupe du monde 2022, la Belgique va enrichir son palmarès. Les Belgian Cats ont fait tomber la Serbie, tenante du titre, en quarts puis la France, vice-championnes d'Europe des cinq dernières éditions qui espère ne pas revenir bredouille de son duel pour le bronze contre la Hongrie, à un an de "ses" JO à Paris. Tellement heureuses de rejoindre la finale, les Belges évolueront sans pression. "Nous ne sommes certainement pas favorites", argue Emma Meesseman. "On est déjà super heureuses d'arriver là, c'est historique. Mais on a une équipe de gagnantes qui veut aller jusqu'au bout", ajoute Julie Allemand. (Belga)