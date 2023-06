Euro NASCAR - Podium pour Anthony Kumpen à Brand Hatch

L'ancien champion a d'abord pris la quatrième place lors de la course 1. La victoire est revenue à l'Italien Giacomo Ercoli (Chevrolet Camaro N°54 CAAL Racing) devant son compatriote Vittorio Ghirelli (Chevrolet Camaro N°72 Team Bleekemolen). Le podium était complété par le Belgo-Néerlandais Liam Hezemans (Toyota Camry N°50 Hendriks Motorsport). L'autre pilote belge, Marc Goossens, a pris la onzième place sur la Chevrolet Camaro N°56 du CAAL Racing. La Course 2 était de nouveau remportée par Ercoli qui s'imposait cette fois devant Kumpen. Les deux hommes étaient séparés à l'arrivée par 1.546 seconde. Le podium a été complété par le Néerlandais Sebastiaan Bleekemolen (Ford Mustang N°69 Team Bleekemolen). Marc Goossens s'est encore classé onzième après avoir pris cinq secondes de pénalité à la suite d'un faux départ. Dans la catégorie EuroNascar 2, Sven Van Laere (Chevrolet Camaro N°56 CAAL Racing) a connu un week-end difficile. Il est classé treizième de la course 1 et dix-huitième de la course 2. Les deux victoires sont revenues au Chypriote Vladimiros Tziortzis (EuroNascar FJ N°5 Academy Motorsport). (Belga)