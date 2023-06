Euro U21 2023 - Après le partage contre la Géorgie, les U21 belges pensent au match contre le Portugal

"Nous avons eu deux matchs durs, certainement sur le plan physique", a indiqué le sélectionneur Jacky Mathijssen, en conférence de presse. "Le troisième sera du même calibre. Je l'ai dit au début, les joueurs qui n'étaient peut-être pas titularisés lors du premier match pourraient montrer leur importance par la suite." Samedi, les Belges menaient 0-2 à la pause avant de subir le retour des Géorgiens. "La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé à la mi-temps?", a confié Mathijssen. "Il y a eu ce but, tombé un peu comme ça. On peut se demander, est-ce que les positions au moment où on perd la balle, car on veut rester dans le même cadre, avec les flancs très offensifs, étaient aussi bonnes qu'en première mi-temps?" "Le football est bizarre, tu prends un but et tu sais direct que ce qui ne pouvait pas se passer, donner l'espoir à l'adversaire et au public, vient de se passer...", a poursuivi Mathijssen. "Après dix minutes un peu plus problématiques, le contrôle était revenu. La fatigue s'est installée, mais nous avons donné plus de fraicheur sur les flancs. Normalement, les problèmes étaient résolus, mais la fin de match a changé ça." Les Belges se concentrent désormais sur le prochain match, contre le Portugal, mardi. "Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, avec un nouveau défi. Nous allons considérer la fatigue, les blessures, et comment aborder au mieux le seul scénario possible: gagner ce match", a conclu Mathijssen. (Belga)