Europese Spelen - Steve Ibens, coach des Lions 3x3: "C'est incroyable"

"C'est incroyable. Nous avons eu un coup dur lorsque Casper Agustijnen s'est blessé après quelques secondes dans notre premier match. Après cela, les trois autres ont fait preuve d'un caractètre incroyable, et vous voyez alors que tout est possible. Lors de la finale contre la Lettonie, le réservoir était vide mais cela reste un résultat incroyable". Pour Ibens, les Lions 3x3 sont allés chercher "la médaille de la volonté". "Et pour Caspar aussi", souligne-t-il. Augustijnen s'est gravement blessé au genou presque immédiatement lors du premier match de groupe, mais il a continué à encourager l'équipe jusqu'à la fin de la compétition. Les Lions ont atteint la finale d'un tournoi majeur pour la première fois lors de ces Jeux Européens, mais ont échappé de justesse à l'élimination en quart de finale contre l'Autriche lorsque l'adversaire a manqué un lancer franc à 20-19. "Parfois, il faut un peu de chance, comme sur ce lancer franc manqué", selon Steve Ibens. "Thibaut (Vervoort, ndlr) a ensuite terminé le match avec un incroyable tir à deux points. Quoi qu'il en soit, cette médaille donne confiance aux Belges avant l'Euro début septembre et les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. "C'est tout à fait vrai", reconnaît Ibens. "Nous pouvons construire sur cette base. Avec un quatrième homme en plus, nous pouvons faire de grandes choses". (Belga)