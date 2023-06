Fun Cup - Kluyskens-Ooms-Balthazar l'emportent à Charade

Raphael Bolle Debal et Ralph Pierard (N°487 AC Motorsport) ont créé la plus grande surprise du Trophée des Volcans en prenant la deuxième place, non sans remporter la catégorie Pure. La N°480 Milo Tourneur de Guillaume Mondron, Gilles Verleyen et Simon Tourneur complète le podium. Malgré la pression de la N°489 Milo HHH (Marnix Hommerson-Niek Hommerson-Alex Hommerson), la N°486 Michaël Mazuin Sport (Lucas Taelman-Louis Mazuin-Nathan Brauns) a remporté une nouvelle victoire dans la catégorie Fun. L'écurie de Fosses-la-Ville place sa deuxième voiture dans le Top 3 avec la N°514 (Michaël Mazuin-Camille Mazuin). Michaël Lottefier, Francis Plunus et Tom Rensonnet remportent pour leur part la catégorie des Biplaces sur la N°342 Monster Trendy. À l'arrivée, l'écart avec la N°356 Drive 4 Fun de Sébastien Jungen et David Determe et la N°381 DPW Racing de Michiel Lescroart, Mathieu Simoné et Davy Sneppe était de moins de cinq secondes. La prochaine manche sera la 25e édition des 25 Hours Fun Cup, programmée les 15 et 16 juillet sur le Circuit de Spa-Francorchamps. (Belga)