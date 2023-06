Jeux Européens - Delphine Groslambert battue d'entrée dans la compétition individuelle au fleuret

Groslambert (33 ans) a concédé 10 touches avant de marquer son premier point, mais elle n'a su refaire son retard. En escrime, Anne Bultynck, Solane Beken et Aube Vandingenen concourront individuellement à l'épée lundi. Chez les messieurs, Stef de Greef, Oscar Geudvert, Mathieu Nijs et Stef Van Campenhout défendront les couleurs belges en fleuret individuel. La Belgique se présentera également dans les compétitions individuelles à l'épée (messieurs) et au sabre (dames), mardi, puis dans la compétition par équipes à l'épée (dames) et au fleuret (messieurs) jeudi, à l'épée (messieurs) vendredi. (Belga)