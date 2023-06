Jeux Européens - Merel Maes, 2e au saut en hauteur, égale son record personnel

"Je suis super contente", a déclaré Maes à l'issue de la compétition. "Mon saut à 1m92 était très bien et à 1m94, c'était proche. Cette hauteur semble définitivement faire partie de mes objectifs. Mon seul objectif pour cette saison était de sauter 1m90, et entre-temps, j'ai déjà sauté deux fois 1m92." Lors des Championnats d'Europe juniors (U20) à Jérusalem en août, Maes fera partie des favorites. "Mais je n'ai pas d'attentes concrètes", ajoute-t-elle. "Nous verrons bien. Je suis particulièrement heureuse que la coopération avec mon nouvel entraîneur commence à porter ses fruits. L'année dernière, Maes a rejoint Fernando Oliva, l'entraîneur de Noor Vidts. "Je me sens très bien avec lui. L'année dernière, nous nous sommes principalement concentrés sur la capacité de charge pour faire face à plus d'entraînement, et maintenant les résultats commencent à suivre." Au lancer de javelot, Timothy Herman a obtenu une belle deuxième place dimanche. Il a réussi l marque de 81m67. Dans le 1.500 m, Elise Vanderelst a déçu avec une onzième place en 4:14.63. Dans le 5 000 m, Enzo Noel a pris la neuvième place en 14:02,78 et au saut en longueur, Maité Beernaert a terminé douzième avec 6m10. (Belga)