Jeux Européens - Pierre De Froidmont 6e du cross-country remporté par le Roumain Vlad Dascalu

De Froidmont a franchi la ligne à 54 secondes de Descalu derrière l'Allemand Luca Schwarbauer, 4e à 27 secondes et l'Espagnol David Valero Serrano 5e à 30 secondes. Jens Schuermans a pris la 21e place (à 2:38), Clément Horny la 33e (à 4:02) et Arne Janssens 40e (+5:33). Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Puck Pieterse avait enlevé la victoire chez les femmes. Emeline Detilleux a pris la 16e place à 4:13 et Githa Michiels a concédé un tour de retard et n'a pas été classée. (Belga)