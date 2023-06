Jeux Européens - "Une médaille pour Caspar" Augustijnen, entonnent les 3x3 Lions pour leur coéquipier

Le Lion s'était blessé aux ligaments croisés du genou lors du premier match contre la Slovénie et garde un goût doux-amer après cette médaille. "J'ai l'impression que nous aurions pu prendre l'or avec moi", a regretté Augustijnen. "Mais je suis également très content que les gars l'aient fait. Attendre la finale à trois, je ne peux qu'en être fier. Ils se sont transcendés, et ont continué à se battre." Thibaut Vervoort, le leader de l'équipe, a savouré la performance. "C'est quelque chose d'unique, encore plus après ce qu'il s'est passé avec Caspar. Cette médaille est particulière." La blessure a provoqué une étincelle dans l'équipe. "Nous nous nous sommes dits que malgré les revers, nous continuerions à nous battre." "Vu les circonstances, nous sommes très fiers de l'argent", a appuyé Bryan De Valck. "Nous avons bien géré la situation", s'est-il félicité avant de croquer la première médaille de l'équipe qui a terminé 4e aux Mondiaux 2022 à Anvers et aux JO 2021 à Tokyo. Dennis Donkor a abondé dans le sens de ses coéquipiers. "Nous avons grandi dans notre tournoi, et cru que nous pouvions faire quelque chose", sans réserviste. "Ce n'était pas facile. C'est vraiment la médaille de la volonté. Cette médaille est aussi pour Caspar", a-t-il confié. Caspar Augustijnen a débuté sa remise sur pieds, entretemps. "Je peux déjà marcher. Je vais devoir traverser une longue revalidation d'environ neuf mois, mais ça va aller. Je devrais être prêt pour les Jeux Olympiques à Paris", a-t-il expliqué le regard tourné vers l'avenir. (Belga)