Jusqu'à 32°C localement ce dimanche, avant un peu plus de fraîcheur

Ce lundi, de l'air plus frais envahira nos régions avec des maxima de 19 à 23 degrés. Le temps restera généralement sec. Mardi et mercredi, le temps restera doux, mais la nébulosité sera parfois un peu plus abondante. Le risque de pluie restera réduit. Jeudi, des pluies un peu plus importantes traverseront notre pays. Les maxima resteront proches ou légèrement supérieurs à 20 degrés. (Belga)