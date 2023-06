Le parti d'extrême droite AfD remporte une 1ère victoire au cours d'élections locales

Le candidat de l'AfD a récolté 52,8% des voix, détrônant l'administrateur du district en place jusqu'ici, Jürgen Köpper (47,2%), du parti de centre-droite CDU. Son mandat à la tête de ce district de 57.000 habitants durera six ans. M. Köpper était pourtant soutenu par l'ensemble des autres formations politiques: les sociaux-démocrates, les Verts, le FDP et l'extrême gauche. Au premier tour de ces élections il y a deux semaines, M. Stuhlmann avait déjà été à deux doigts de décrocher la victoire. Bien que le Sonneberg soit l'un des plus petits districts du pays, cette percée de l'AfD n'a pas manqué de faire réagir. Certaines voix qualifient le parti d'antidémocratique et de xénophobe. (Belga)