Le trafic des trains est interrompu entre Charleroi et Maubeuge jusqu'au 9 juillet

Le gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel, va procéder au renouvellement des installations techniques en gare d'Erquelinnes (Hainaut). "Quatre aiguillages seront remplacés par des appareils en béton 'nouvelle génération'. Ceux-ci auront pour effet d'atténuer les nuisances sonores lors du passage des trains", explique Infrabel. La caténaire et la signalisation seront également remplacées. Entre Marchienne-Zone et Erquelinnes, les équipes techniques profiteront de l'interruption de la circulation ferroviaire pour travailler à l'entretien des voies, de la signalisation et des ponts, "afin de garantir la sécurité et la performance du trafic ferroviaire", affirme le gestionnaire du réseau. Durant la durée du chantier, le service des trains est adapté. Des navettes de bus entre Charleroi-Central, Erquelinnes et Maubeuge sont mises en place, indique la SNCB. La société des chemins de fer renvoie vers son site internet ou son application en ligne pour connaître les horaires et la localisation précise des arrêts. (Belga)