Les Guatémaltèques votent dimanche sans illusion pour élire leur président

Le président Giammattei est désavoué à 76% dans les sondages, au terme de quatre ans d'un mandat non renouvelable marqué par la répression contre les magistrats et les journalistes qui dénonçaient la corruption. Les Guatémaltèques doivent aussi élire dimanche 160 députés, 340 maires et 20 représentants au Parlement centraméricain. Les quelque 3.500 bureaux de vote du pays ouvriront à 07h00 locales (15h00 HB) et les premiers résultats devraient être connus trois heures après leur fermeture à 18h00 (02h00 GMT). Des bureaux de vote seront également ouverts dans une quinzaine de villes des États-Unis, où résident quelque 2,8 millions de Guatémaltèques, même si seulement 90.000 sont inscrits sur les listes électorales. L'ancienne Première Dame Sandra Torres, sociale démocrate, est en tête avec 21,3% des intentions de vote dans les derniers sondages de l'institut Prodatos. Elle est suivie par le centriste Edmond Mulet, un ex-diplomate de haut niveau à l'ONU qui est crédité de 13,4% des intentions de vote, et par la candidate conservatrice Zury Rios (9,1%), la fille d'un ancien dictateur aujourd'hui décédé. Un total de 22 candidats se présentent aux suffrages de 9,4 millions d'électeurs inscrits, désabusés après l'exclusion du scrutin par la justice ou le Tribunal suprême électoral des favoris des sondages, dont Thelma Cabrera (gauche) appartenant à la population autochtone maya qui représente environ 45% du corps électoral. Ces évictions ont semé le doute sur la loyauté du scrutin et sur l'impartialité des institutions, accusées de manœuvrer pour préserver un régime autoritaire et corrompu fondé sur la cooptation par les élites dirigeantes. (Belga)