Les mesures d'économie d'énergie des bâtiments fédéraux deviennent permanentes

L'année dernière, le gouvernement a approuvé un plan visant à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments fédéraux. L'objectif était de baisser la consommation de 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La température dans tous les bâtiments publics fédéraux a été abaissée à 19 degrés en hiver et, en été, la climatisation sera réglée à un maximum de 27 degrés. L'éclairage des bâtiments fédéraux et des monuments est également éteint entre 19 heures et 6 heures du matin. Un bilan à mi-parcours (d'octobre à décembre 2022) "montre qu'après seulement trois mois, nous avons déjà enregistré une baisse de 11% pour l'électricité et de 14% pour le gaz", ont indiqué la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter et le secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel, dans un communiqué. "Nous voulons évidemment poursuivre cette tendance positive, dont l'impact est bénéfique tant pour le climat que pour les finances publiques", ajoutent les mandataires Groen et MR. Dès lors, le plan de réduction de la consommation d'énergie ainsi que son suivi deviennent structurels, afin que les mesures d'économie d'énergie soient permanentes. Le gouvernement recevra tous les six mois un rapport sur la consommation d'énergie. (Belga)