Mathieu van der Poel, 3e : "Le championnat national a toujours été difficile pour moi"

Van der Poel n'a pas bougé lorsque Van Baarle a lancé son attaque décisive à 10 kilomètres de la ligne. "Il y a un moment où tout s'arrête. J'ai réagi à presque tout ce qui bougeait avant", a affirmé van der Poel. "C'est l'une des courses les plus difficiles de la saison pour moi et cela a encore été le cas cette fois-ci. Je me suis battu à ma juste valeur, mais à un moment donné, il faut prendre des paris. Il y avait encore quelques gars qui n'étaient pas de Jumbo et je ne vais pas toujours tout ramener pour tout le monde. La course a été parfois frustrante." (Belga)