Rébellion de Wagner - Des pertes estimées entre 13 et 20 militaires pour la force aérienne russe

Au total, six hélicoptères et un avion de reconnaissance auraient été abattus par la milice d'Evguéni Prigojine. Les autorités russes n'ont pas confirmé cette information, selon le site d'informations indépendant currenttime. M. Prigojine lui-même avait livré des versions contradictoires sur les combats avec la force aérienne russe. Il avait d'abord indiqué qu'un hélicoptère avait été abattu avant de préciser, au moment d'annoncer le retrait de ses troupes, que la mutinerie n'avait pas fait couler de sang. Trois hélicoptères MI-8 figurent parmi les engins abattus, et ce alors qu'ils étaient déjà rares sur le front ukrainien. Un avion de transport de type Iliouchine Il-18, à bord duquel se trouvait un commando, a aussi été abattu. Tous les membres d'équipage ont perdu la vie. La force aérienne russe aurait ainsi subi plus de pertes dans le cadre de la mutinerie que face à la controffensive ukrainienne. (Belga)