Sticks d'Or - Michelle Struijk sacrée Stick d'Or pour la 1re fois de sa carrière

Étudiante en médecine à Anvers, Struijk, 24 ans, avait déjà été élue Stick d'Or espoirs en 2017, année où elle a intégré l'effectif des Red Panthers. Quelques semaines après ses débuts, elle a participé à l'Euro d'Amstelveen qui a vu la Belgique décrocher l'argent après une défaite en finale face aux Pays-Bas. Elle possède 104 capes à son actif en équipe nationale et est devenue un pion essentiel dans l'effectif de Raoul Ehren en vue d'une qualification pour les JO de Paris en 2024. En club, la milieu de terrain offensive a été sacrée championne de Belgique avec l'Antwerp lors de la saison 2018-2019, mais a depuis quelque peu marqué le pas avec les Anversoises, terminant le dernier championnat régulier à la 7e place. La saison prochaine, elle portera les couleurs des triples championnes de Belgique en titre de la Gantoise, où Michelle Struijk retrouvera bon nombre de ses équipières chez les Red Panthers et participera à la prochaine campagne de coupe d'Europe (EHL). Depuis cette saison, les Sticks d'Or sont décernés le plus tôt possible après la fin des championnats respectifs, et non plus en fin d'année. Les votes proviennent de l'ensemble des joueuses de Division Honneur et leurs coachs (T1). lls peuvent attribuer 5, 4, 3, 2 ou 1 points au top 5 de leur choix. Les Sticks d'Or constituent donc pour les lauréats une véritable récompense et reconnaissance octroyée par leurs pairs. (Belga)