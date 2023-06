Sticks d'Or - Tom Boon décroche son 2e Stick d'Or consécutif

Le joueur bruxellois a été plébiscité par ses pairs et les coachs de chaque équipe de DH de la saison 2022-2023. 'Sna' a inscrit pas moins qu'une bagatelle de 53 buts lors de la phase régulière du dernier championnat. Champion d'Europe, du monde et olympique, il a néanmoins laissé échapper ce titre national qui lui manque tant, éliminé en demi-finales des play-offs par les Waterloo Ducks. Boon, meilleur espoir en 2009, avait fait ses débuts au White Star d'Evere avant de rejoindre Uccle Sport. Il a ensuite poursuivi sa carrière au Racing en 2009. Il y restera sept saisons, interrompues durant deux ans par un passage aux Pays-Bas, à Bloemendaal. Il porte depuis 2019 les couleurs rayées rouges et blanches du Léopold. Il a participé à trois Jeux Olympiques (5e à Londres 2012, 2e à Rio 2016 et 1er à Tokyo en 2021) et a décroché des médailles d'argent aux Euros de Boom (2013) et d'Amsterdam (2017) ainsi que le bronze à Amsterdam (2021). Depuis cette saison, les Sticks d'Or sont décernés le plus tôt possible après la fin des championnats respectifs, et non plus en fin d'année. Les votes proviennent de l'ensemble des joueuses de Division Honneur et leurs coachs (T1). lls peuvent attribuer 5, 4, 3, 2 ou 1 points au top 5 de leur choix. Les Sticks d'Or constituent donc pour les lauréats une véritable récompense et reconnaissance octroyée par leurs pairs. (Belga)