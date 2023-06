Un employé d'un aéroport au Texas meurt "aspiré" par un réacteur d'avion

L'homme a été "aspiré par le réacteur" d'un avion de ligne de la compagnie Delta qui avait "atterri à l'aéroport international de San Antonio en provenance de Los Angeles (Californie) et roulait sur la piste pour rejoindre la porte de débarquement, avec un seul moteur en fonction", a précisé le NTSB. La NTSB a ouvert une enquête pour déterminer les conséquences de cet accident, survenu vendredi aux alentours de 22H25, heure locale (samedi 05H25 HB). L'homme travaillait pour la société Unifi Aviation, selon des médias locaux, une entreprise qui propose des services d'assistance à plusieurs compagnies aériennes, dont Delta. La compagnie Delta s'est dite "profondément attristée" par cet accident et a assuré "coopérer avec les autorités" menant l'enquête, dans un communiqué transmis à la chaîne locale KENS 5. Mercredi, la compagnie aérienne Piedmont Airlines a été condamnée à une amende de plus de 15.000 dollars par l'agence fédérale chargée de la prévention des accidents du travail (OSHA), pour sa responsabilité dans l'accident mortel d'un agent aéroportuaire, survenu l'année dernière dans des circonstances similaires. (Belga)